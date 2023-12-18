辛耘今年EPS 看8元以上

半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）今年營運穩健成長，法人表示，該公司今年每股純益有機會達8元以上，再創歷史新高，且明年營運展望依然看好，包括自製與代理設備業務的表現依然可望持續向上，再生晶圓業務也可能持平或略增，公司整體業績增幅上看雙位數百分比。

對於法人預估，辛耘不予評論，僅指出目前該公司依照既有營運軌道運作。

辛耘累計前11月合併營收為61.94億元，年增幅度為21.1％，前三季每股純益為5.82元。該公司今年前三季營運表現主要受益於台系大客戶擴廠、中國大陸第三代半導體、IGBT與成熟製程等擴廠需求所帶動。

展望明年，法人指出，辛耘設備相關業務的動能良好，設備代理已策略性部分採取買斷形式，雖然可能影響毛利率，但獲利金額依然可望提升。另外，在自製設備方面也會持續耕耘客戶端，毛利率表現估計持穩。同時，其再生晶圓業務的毛利率則可能與今年相當。

法人也認為，明年辛耘營運能見度高，除了來自台系大客戶的設備營收認列貢獻，同時，來自中國大陸的設備訂單動能也依然強勁，有包括成熟製程、氮化矽、光罩等相關設備需求。