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麗臺、亞翔18日、22日法說 營運聚焦

經濟日報／ 記者李珣瑛蕭君暉／台北報導

麗臺與亞翔將分別在12月18日與22日舉行法說會。麗臺是顯示卡廠，主要供應中國大陸市場，隨著美國可能鬆綁輝達（Nvidia）降規晶片出貨到中國大陸市場，有機會挹注明年業績，並將成為法說會焦點。

麗臺董事長盧崑山之前表示，旗下AI用顯卡業務目前主要市場在中國大陸，目前輝達晶片缺口很大，該公司在A800、H800的晶片都有供應，現階段簽約訂單都是一定有貨，並陸續出貨。

麗臺先前公布自結11月獲利700萬元，較去年同期大幅成長1.67倍，11月每股純益0.08元，轉虧為盈。市場推估主要反映其產品在大陸AI伺服器出貨效應。

亞翔受惠於聯電新加坡專案工程自9月起，進入約半年的入帳高峰期，推升11月合併營收達89.98億元，月增32.9%，年增155.2%，刷新單月歷史新高紀錄。

亞翔累計前三季合併營收328.18億元，年增32.5%。毛利率10.18%，年增2.6個百分點；稅後純益17.7億元，年增157.7%；EPS為7.85元。累計今年前11個月合併營收485.85億元，年增53.7%，已超越去年全年的356.64億元，寫史上同期新高。

亞翔海外建廠及台灣公共工程逾2,000億元大單在手，已訂未交的在手訂單也超過千億元，推升營運屢屢刷新紀錄。

美國 新加坡

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