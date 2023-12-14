無敵「漲逾3成」遭列注意股 11月每股虧損達0.16元

代工大廠英業達（2356）旗下「小金雞」無敵（8201）近期遭列注意股票，今（14）日應主管機關要求，公布自結11月虧損1022萬元，每股虧損0.16元。無敵第三季稅後虧損824萬元，每股虧損0.13元。無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，成功開創雲端事業，搭上AI狂潮，備受市場青睞。

無敵上半年合計虧損3800萬元，年減0.5%，每股虧損0.62元，而再加上第三季虧損，今年前三季合併虧損為4624萬元，而在營收比重方面，無敵去年企業服務佔整體49%，智慧裝置佔51%；今年上半企業服務佔32%，智慧裝置佔68%。公司也不斷轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI 相關智慧AIoT裝置產品，成功切入汽車保險市場。

無敵近期股價震盪劇烈，自今年1月盤中低點10元附近起漲，7月底一度攻上波段新高價26.3元後回檔，日前更跌回至年初低點附近，一度下探至14元，較7月底高點回檔超過46%。無敵近6日累計收盤價漲幅達31.38%，並且昨日成交量為近60個交易日平均成交量的10.87倍，整體短線走勢起伏過大，因此遭列入注意股，昨天股價則收在20.5元、較前一交易日上漲0.55元、漲幅達2.75%。

無敵總經理李圍正表示，去年業外比今年好，主要是新台幣匯率27、28，兌換利益比較高，而今年上半30、31匯率利益不如去年，合併資產負債表來看，現金還是業績績效不良因此下降，減少8500萬，影響較大的流動資產2000萬，主要是專案結束，總計8.5億元變成7.8億元，今年權益總計5.5億，去年撥補虧損。