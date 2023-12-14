快訊

金飯碗！這家銀行明年全員加薪7.5% 生四胎補助37.5萬

陸男歸化我國涉反滲透法 被搜到證物「台辦考評通知」辯不知情

近-6℃寒冷夜晚北京地鐵車廂「斷成兩半」 已逾30人受傷

無敵「漲逾3成」遭列注意股 11月每股虧損達0.16元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
無敵總經理李圍正。記者吳康瑋／攝影
無敵總經理李圍正。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）旗下「小金雞」無敵（8201）近期遭列注意股票，今（14）日應主管機關要求，公布自結11月虧損1022萬元，每股虧損0.16元。無敵第三季稅後虧損824萬元，每股虧損0.13元。無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，成功開創雲端事業，搭上AI狂潮，備受市場青睞。

無敵上半年合計虧損3800萬元，年減0.5%，每股虧損0.62元，而再加上第三季虧損，今年前三季合併虧損為4624萬元，而在營收比重方面，無敵去年企業服務佔整體49%，智慧裝置佔51%；今年上半企業服務佔32%，智慧裝置佔68%。公司也不斷轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI 相關智慧AIoT裝置產品，成功切入汽車保險市場。

無敵近期股價震盪劇烈，自今年1月盤中低點10元附近起漲，7月底一度攻上波段新高價26.3元後回檔，日前更跌回至年初低點附近，一度下探至14元，較7月底高點回檔超過46%。無敵近6日累計收盤價漲幅達31.38%，並且昨日成交量為近60個交易日平均成交量的10.87倍，整體短線走勢起伏過大，因此遭列入注意股，昨天股價則收在20.5元、較前一交易日上漲0.55元、漲幅達2.75%。

無敵總經理李圍正表示，去年業外比今年好，主要是新台幣匯率27、28，兌換利益比較高，而今年上半30、31匯率利益不如去年，合併資產負債表來看，現金還是業績績效不良因此下降，減少8500萬，影響較大的流動資產2000萬，主要是專案結束，總計8.5億元變成7.8億元，今年權益總計5.5億，去年撥補虧損。

李圍正指出，無敵今年以來的表現不如原先預期，內部則做2項調整，針對原先的老本行「智慧裝置」，無敵的傳統代工產線將持續做下去，也會持續研發更多新產品，而與HP貼牌相關的產品線，將升級到32bit計算機共用平台，並於下半年陸續出貨聯網智慧機器人；此外，公司也要持續深耕徹用電子，包括倒車感測進入CAPA市場，相機、RFID把手等，內部看好應用市場蓬勃發展。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

台幣匯率 AI 英業達

延伸閱讀

台股飆漲184點收17,653點 台積電大漲8元收582元

英業達搭AI變飆股衝破51元「漲停鎖死」 網一看轉型後目標價嗨翻

美超微：AI伺服器訂單接不完 產業大咖為市況同聲按讚

英業達進軍IC設計上游 開花結果

相關新聞

無敵「漲逾3成」遭列注意股 11月每股虧損達0.16元

代工大廠英業達（2356）旗下「小金雞」無敵（8201）近期遭列注意股票，今（14）日應主管機關要求，公布自結11月虧損...

AI PC 部分台廠買盤點火 譜瑞、祥碩、優群受惠 AMD 新型晶片

隨生成式 AI蓬勃發展，各項應用逐漸由雲端資料中心走向終端個人裝置，AMD也推出新型晶片，法人認為，AI PC除了處理器...

英業達獲 AI、IP 超強利多激勵 連2日跳空漲停

英業達（2356）今（14）日開盤再次跳空漲停鎖死，漲停價51.7元、較前一交易日上漲4.7元、漲幅10%，已連續2個交...

訊連推AI相片新程式

訊連（5203）昨（13）日宣布，在旗下手機應用程式「Promeo」導入AI技術，推出全新「AI產品相片工具」。訊連指出...

智邦、啟碁 法人加碼

網通族群自新冠疫情以來，營運連續兩年創新高，市場肯定網通族群營運表現，加上對於未來成長展望有期待，智邦被選進台灣50指數...

PCB族群 短多續航

台股昨（13）日延續狹幅震盪走勢，網通、印刷電路板（PCB）等電子族群相對活躍，健鼎（3044）、智易等指標股強強滾，法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。