信邦營收／11月26.23億元 月增0.74%、年減6.37%

電子零組件廠商信邦（3023）今（4）日公布自結2023年11月合併營收為26.23億元，較10月26.04億元成長0.74%，比去年同期28.02億元減少6.37%；累計今年前11個月合併營收為307.69億元，較去年同期成長8.95%。

信邦指出，2023年11月合併營收之成長，係醫療、工業應用、通訊及電子周邊等產業之銷售分別較10月成長14.18%、6.15%及9.42%；較去年同期減少，主要係風電產業因去年上半年度大陸疫情封控，訂單遞延至下半年度趕工出貨所致。

累計今年前11個月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少3.67%、汽車產業成長22.29%、綠能產業成長24.21%、工業應用產業成長10.69%、通訊及電子周邊產業減少13.12%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收81.82%；連接器及零組件銷售占18.18%。

產業別銷售分布，綠能產業占合併營收30.26%；工業應用產業占27.73%；通訊及電子周邊產業占18.64%；汽車產業占15.19%；醫療及健康照護產業占8.18%。