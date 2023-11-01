帆宣財報／第3季每股稅後純益2.91元 將耗資逾19億元建南科新廠
帆宣（6196）董事會今（1）日通過今年第3季財報，合併營收135.5億元，季減0.5%，年減4.9%。毛利率9.57%，分別季減0.5及年減1.14個百分點。稅後純益5.77億元，季減29.5%，年減30.2%；每股稅後純益2.91元。
因應美商半導體代工客戶需求成長，帆宣董事會繼通過租賃南科三期約1萬坪土地，興建三座新廠，以滿足未來營運發展需求。董事會今天再核定投資額約19.28億元，預計投資日期自即日起至2025年第2季；資金來源為公司營運資金及銀行融資。
帆宣累計今年前三季合併營收410.58億元，年增14.9%。毛利率9.61%，年減1.26個百分點。稅後純益18.5億元，年增9.8%；每股稅後純益9.42元。累計合併營收、稅後純益及EPS均刷新同期新高紀錄。
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