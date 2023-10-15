伺服器機殼廠勤誠（8210）手上AI專案已陸續放量出貨，不僅需求優於預期，訂單也持續增加中，加上CPU新平台導入帶動的換機需求逐步浮現，勤誠內部預期第4季將顯著貢獻業績，整體成長力度可望持續至明年。

勤誠表示，國際政經情勢動盪正為全球市場帶來不確定性，該公司持續密切關注客戶資本支出、需求復甦狀況、地緣政治變化等，現階段仍維持下半年營收逐月、逐季往上的展望。

勤誠9月合併營收9.05億元，月增22.3%，年減7.9%；前三季合併營收為65.2億元，年減17.5%。展望未來，勤誠表示，AI專案陸續出貨，客戶需求也正持續增加，整體出貨狀況優於預期，伴隨洽談中的新案貢獻，業績成長可期，預期AI伺服器專案供貨趨於順暢，第4季及明年出貨可望增溫。

根據研調機構預估，2023年生成式AI及大語言模型相關需求龐大，帶動大型雲端業者及品牌商加大採購AI伺服器力度，使得2023年高階AI伺服器需求與供給產生35%以上的落差，預期2023年全球高階AI伺服器出貨量約17.2萬台、2024年約39.3萬台，年增幅度達1.3倍，可見AI熱潮預期延續。

勤誠為全球伺服器機殼龍頭，去年總出貨量199萬台，全球市占率約11%至12%，公司主要生產基地位於台灣嘉義、五股、大陸東莞、昆山，主要客戶有亞馬遜、阿里、百度、字節跳動等。

據悉，伺服器機殼主要分為1U、2U、4U等規格，由於伺服器內配置散熱及其他零組件高度增加，機殼高度及負重能力也需要一併調整，隨著機殼大小增加，售價也至少成長一倍。