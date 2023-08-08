瑞銀、花旗 喊買緯創

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

緯創股價昨（7）日重振旗鼓，以漲停板125元作收，並帶動AI族群回神，瑞銀及花旗證券發布最新報告，維持緯創的「買進」建議，目標價分別為120元與176元。

曾把台積電目標價喊到1,000元的外資Aletheia，最新給予輝達（NVIDIA）1,000美元目標價，緯創為輝達H100 與 B100的獨家供應商，也受到外資看好。

綜合瑞銀及花旗最新報告，緯創第2季因NB毛利率提升、本業也得益於AI帶動獲利結構改善，加上業外收益較高，包含匯兌收益、與認列立訊按公允價值的金融資產評價利益，挹注整體毛利率、獲利優於預期。

展望後市，第3季受到NB出貨趨緩，預估營收會持平表現，但看好未來將持續受惠於AI趨勢，包含來自於輝達、超微（AMD）的需求，隨著AI比重提升，產品組合優化將推升毛利率、獲利結構改善。

至於外資券商對緯創的目標價，目前以花旗的176元最高，瑞士信貸與高盛同樣給予152元、摩根士丹利135元，摩根大通與麥格理則給予130元、瑞銀為120元；昨日外資買超金額第一名正是緯創，達29.2億元並為連四買，外資持股比上升至36.7%，並以摩根士丹利證券客戶買超7,338張最多。

花旗認為，儘管近期市場對於輝達的供應鏈競爭存在擔憂，但看好緯創將保持唯一供應來源的地位，加上AI需求仍然強勁，重申買入。

緯創 外資 AI

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