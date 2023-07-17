工業電腦龍頭研華（2395）受到中國大陸市場復甦不如預期影響，先前已示警第3季營運將不如預期，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙認為，第3季可能是全年低點，但大陸市場7月接單有好轉跡象，研華仍力拚全年營收優於去年。

展望後市，陳清熙表示，對下半年看法較為保守，目前訂單出貨比（B╱B Ratio）不到1，「預估第3季營收會比較艱困一點，會是2023全年低點。」

研華營運概況

個別市場表現方面，研華預期歐美及日本市場表現不錯，但較大問題還是在大陸、台灣和韓國市場。研華表示，尤其現在看第4季景氣仍不準，需觀察大陸市場能否復甦，目前來看，大陸7月接單已優於6月，因此有機會落底反彈、逐步回升。

展望全年，研華內部目標仍力拚成長，如果第3季整體接單好轉，第4季表現就有望再提升，而大陸市場復甦力道和速度將是關鍵。研華昨天股價收403元，上漲3元，外資連兩日買超。

研華受到市場需求趨緩，部分專案遞延出貨影響，6月營收罕見出現雙衰退、達56.73億元，月減2.64%、年減11.8%；第2季營收170.28億元，季減2.1%、年增1.2%。

以區域別來看，6月營收以歐洲及日本市場表現最為突出，單月營收年對年分別以增長18%及22%；而北美、大陸、台灣及新興市場則較去年同期雙位數年減。依事業群而言，應用電腦事業群（ACG）營收表現最佳，年對年成長19%，服務物聯網事業群（SIoT）為個位數年增；其餘事業體則因市場需求趨緩，部分專案遞延出貨，單月營收普遍衰退。

研華累計今年上半年營收344.24億元，年增4.49%；以上半年來看，區域表現以歐洲及日本市場表現最佳，年對年分別增長13%及35%。