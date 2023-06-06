三陽4月獲利躍增83%

三陽工業（2206）股價屢創高，昨（6）日遭主管機關認定達公布注意交易資訊標準，該公司公布4月稅後獲利數字約5.66億元，年增83.2%，單月每股純益達0.65元。

法人指出，若以三陽的4月單月獲利推算，第2季獲利表現甚至可望超越今年第1季。首季的每股純益為1.71元。三陽股價昨日再漲1.3元，來到91.5元、超車裕隆。

三陽表示，4月業績亮眼主因為汽機車新機種銷售暢旺，推升本業營收及獲利持續增加。

三陽今年以來股價漲幅達1.7倍，即使到了5月初，也還在60元上下徘徊，但在第1季財報公布後，股價即連日大漲，呈現只漲不跌局面，昨日盤中最高並一度來到95.5元的高價，表現超乎預期。

三陽近日股價再度大漲約1.7倍，主要是月初台灣汽機車的掛牌數公布後，三陽的汽機車銷售表現突出，連帶5月的營收也被看好。三陽在5月機車市場再度以38%的市占率穩居冠軍，機車銷售創佳績及汽車單月掛牌再突破2,000台，三陽機車5月營收看好。隨著畢業季節與暑假旺季到來，機車市場的前景樂觀，三陽第2季與第3季的業績都看好。

台灣機車市場熱，5月整體市場銷售67,293台，年增37.5%、月增28.9%。三陽以單月銷售25,548台，一口氣比去年同期多了1萬台，市占率38%，連13個月坐穩單月銷售冠軍，今年前五月的累計銷售11.4萬台，市占率也達到38.4%。

三陽受惠於三陽機車銷售穩定成長，市占穩居市場冠軍，以及現代汽車韓國原廠關鍵零組件供應增加，帶動汽車交車率提升。在二、四輪銷售顯著成長之下，帶動營收與獲利表現亮眼。

三陽今年第1季的獲利大增，主要來自本業獲利，並無三陽的轉投資收益與土地的開發收益，三陽延續第1季的銷售表現，在4月、5月的汽機車銷售都維持高檔，預期第2季的營收與獲利表現都將相當可觀。