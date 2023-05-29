再生能源條例三讀通過 太陽能族群振奮

立法院今（29）日正式三讀通過《再生能源條例》修正案，明定未來新建、增建、改建達一定規格以上者，應設置一定容量以上太陽能光電發電設備，有望推升太陽能需求激增，包括元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）等三大模組廠，將受惠最深。

針對《再生能源條例》修正案過關，國內太陽能業者均表達雙手贊成，並強調樂見其成。太陽能業者表示，此一能源政策將有助於國內太陽能光電建置量快速增長，並開闢新的市場商機，對產業發展有正面幫助。

國內太陽能族群今日受此一政策利多激勵，股價紛紛開出紅盤，元晶上漲1.2元，收36.2元，聯合再生上漲0.3元，收20.3元，茂迪上漲1.4元，收35.4元。

茂迪總經理葉正賢曾指出，日本以及部分歐洲國家早就透過法令規定在建築屋頂增設太陽能裝置，這是新能源時代趨勢，台灣現在總算跟上，雖然起步較晚，仍正向看待未來發展。

聯合再生董事長洪傳獻則認為，雖然屋頂型太陽能的建置面積有限，但總算是一個好的開始，期盼政府能積極調整國土政策，釋出不利耕作土地，畢竟地面型太陽能的裝置量更加可觀，才能加速台灣完成2050淨零排放目標。

元晶則強調，國內太陽能模組廠大多有能力供應屋頂型太陽能電池模組，未來政策落實後，有助於出貨量成長，對太陽能產業確實有正面幫助，同時也可順勢接軌國際新能源趨勢。

根據三讀通過條文，中央主管機關得考量下列再生能源熱利用的合理成本及利潤，依其能源貢獻度效益，訂定熱利用獎勵補助辦法，包括太陽能熱能利用、生質能燃料、一般廢棄物或事業廢棄物經處理後製造為燃料者，以及其他具發展潛力的再生能源熱利用技術。

換句話說，未來政府勢必還會再端出獎勵或補助辦法，藉此積極推動新建、增建、改建的建物設置太陽能光電發電設備，推廣再生能源發展，讓台灣達到淨零碳排的目標，而太陽能族群則將成為此一能源政策的最大贏家。