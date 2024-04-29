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股東嗨翻！華南金股利1.3元創18年新高 現金殖利率5.12%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
華南金（2880）。圖／華南銀行提供
華南金（2880）。圖／華南銀行提供

華南金控（2880）傍晚公告董事會決議分派去年盈餘，每股配發1.3元，其中現金股息每股1.2元，股票股利0.1元，總股利與現金股息雙創18年來新高、歷史次高水準。以今天華南金收盤價23.4元計算，現金股息殖利率高達5.12%，居金控股現金殖利率第二高。

華南金經營層日前曾表示，近年公司的股利政策，將以拉高現金股息比重、搭配較少股票股利的模式，以因應需要與減緩每股獲利稀釋程度。今天董事會決議發放每股股利1.3元，股利配發率81.7%，不僅較去年大增，現金股息更是拉高到1.2元，在四大公股金控中現金股息居第二高，而現金股息殖利率更是突破5%，在十多家金控中股息殖利率僅次於中信金（2891）。

殖利率 股利 股息

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