聽新聞
test
0:00 / 0:00
股東嗨翻！華南金股利1.3元創18年新高 現金殖利率5.12%
華南金控（2880）傍晚公告董事會決議分派去年盈餘，每股配發1.3元，其中現金股息每股1.2元，股票股利0.1元，總股利與現金股息雙創18年來新高、歷史次高水準。以今天華南金收盤價23.4元計算，現金股息殖利率高達5.12%，居金控股現金殖利率第二高。
華南金經營層日前曾表示，近年公司的股利政策，將以拉高現金股息比重、搭配較少股票股利的模式，以因應需要與減緩每股獲利稀釋程度。今天董事會決議發放每股股利1.3元，股利配發率81.7%，不僅較去年大增，現金股息更是拉高到1.2元，在四大公股金控中現金股息居第二高，而現金股息殖利率更是突破5%，在十多家金控中股息殖利率僅次於中信金（2891）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言