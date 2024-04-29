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中信金（2891）盤中亮燈漲停！ 專家：擺脫1元金魔咒…配發率拉高64％

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

26日接近下班之際，一連三家金控宣佈今年的股息政策，分別如下：

永豐金：0.75元現金+0.25元股票

開發金：0.5元現金

中信金：1.8元現金

永豐金的狀況完全命中，是公司照著邏輯走，我運氣好猜的比較準確。

開發金原本預估0.66元左右，結果公佈0.5元，這次的配息配發率不到一半，僅有44％而已。

至於中信金的狀況，真開心我預估錯誤，而且錯得離譜啊！

中信金這次不但擺脫1元金的魔咒，朝向2元邁進，整個配發率拉高到64％！雖然去年的配發率也接近6成，但是今年EPS成長之下，公司決定1.8元的配息，的確讓許多股東有感，我想29號的股價應該會有所反應才是！

從圖表中可以知道，以26日的收盤價來看，中信金無論在哪種殖利率的計算都有超過5％的數據，以現金來說，算是第一高的殖利率，以總配息來說，僅次於國票金的7％。現在只剩下四家還沒開獎，很多人期待的華南金已宣佈可愛的SNOOPY碗組當紀念品，至於股息政策會不會那麼受到歡迎，就讓我們再等等吧！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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