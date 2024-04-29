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中信金（2891）配息1.8元太漂亮將拉「漲停」？ 不敗教主：獲利遠勝過兆豐金

聯合新聞網／ 陳重銘
圖為中國信託金融園區。照片／中信金提供
圖為中國信託金融園區。照片／中信金提供

中信金（2891）會拉漲停嗎？配息1.8真的是太漂亮了。

過去老師我都存中信金，有人說玉山金（2884）有配股票比較好，有人說兆豐金（2886）的股利比較多。但是為何我還是對中信金不離不棄？

玉山股票配得多，但是EPS沒有維持住啊，所以股價漲不大動。

兆豐金配息很大方，但是看看稅後盈餘，有持續增加嗎？沒有。

中信金過去儘管都配一元，又不幸被稱為一塊金。但是人家的EPS跟稅後盈餘。都有成長耶。

中信金為何賺得多卻配得少，因為要把錢拿去賺更多的錢，所以看看稅後淨利，從200多億一路成長到去年的561億元，今年應該會突破600億元大關。公司過去布局都出現效果了，今年自然就多配股利給股東了。

過去中信金都賺得比兆豐金還要多，但是股價去比較低，就是因為股利配比較少。今年大方配1.8元現金股利，跟兆豐是不相上下喔！但是中信金的獲利遠勝過兆豐金，所以股價會比肩甚至超越兆豐金嗎？

只要中信金的獲利持續成長，我相信會有那一天的。我們投資人要做的就是長期布局，好公司自然會展露頭角。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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