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華固斥資10億 台中購地

經濟日報／ 記者陳美玲朱曼寧／台北報導

華固建設（2548）持續擴大台中房市布局，昨（26）日公告砸約10.61億元購入台中市北屯區敦和段1,361.78坪地，換算每坪土地單價為77.91萬元，這也是華固建設第四筆台中土地，最快明年推出，此舉也宣告扎根台中決心。

另，大華建設昨同步公告以總價12.34億元購入新北市鶯歌鳳鳴段142地號等六筆土地，土地面積達1,763.79坪。

華固建設昨向尚慶土地開發及自然人18人等、以總價約10.61億元購入台中市北屯區敦和段1,361.78坪土地，換算每坪土地為77.91萬元；華固總經理洪嘉昇指出，該地位於崇德10路、后庄路、敦和路口，屬於14期重劃區，加上基地鄰近美國學校，看好該區未來發展。

華固建設在台中首案「華固頂匯」，在地段、規劃、產品、品牌力的加持下，獲得台中民眾的高度肯定；洪嘉昇表示，目前規劃「華固頂匯」之後，將接續在台中14期重劃區兩塊土地，其中去年六月購入「豐樂路案」的1,450.25坪地將率先推出，之後昨日購入「敦和路案」也將接續登場。華固建設昨購入「敦和路案」，總銷初估逾40億元，將規劃27~40多坪產品，最快明年第2季登場。

華建指出，昨購入土地不僅基地面積寬廣，且雙面臨路，其中東北側臨鳳鳴路，西南側接鳳五路，立地條件良好；加上距離及仁幼兒園、鳳鳴國中小學等學區僅需800公尺，教育資源豐富，條件優越。

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