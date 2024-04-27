勤美投資飯店 Q3營運

勤美集團投資逾45億元打造的「台中勤美洲際酒店」，已訂第3季開幕營運。勤美（1532）昨（26）日宣布，將於5月4日在台中全國大飯店舉辦第一場人才招募活動，首波釋出各部門管理職及基層服務員工逾110個工作機會。

據了解，台中勤美洲際酒店不僅高階主管薪資上看六位數，一般員工福利也很誘人，包括到職即享有十天特休，且依工作年資享有一到六天的「非凡無際日」帶薪休假。招募消息一釋出，飯店就已收到上百份求職履歷。

勤美近六季營運概況

勤美集團投資45.06億元規劃興建的台中勤美洲際酒店，位於台中草悟道商圈，委由IHG洲際酒店集團經營管理，飯店緊鄰「勤美之森」豪宅及台中勤美誠品綠園道購物商場，共有206間風格客房。

酒店設施包括空中花園、戶外泳池、24小時健身中心，四間餐廳、一間酒吧與無梁柱挑高的宴會空間，以及多功能會議室等。一旁還有「勤美術館」，預計9月中開幕，首檔展覽邀請到日本跨域鬼才設計師佐藤大展出作品。

勤美今年建設住宅事業大船入港，包括台中百億大案「勤美之森」、台北「璞真榮華」等案陸續交屋，法人估全年可認列金額將逼近70億元，續創新高。

勤美受惠台中豪宅新成屋「勤美之森」陸續交屋入帳，推升第1季合併營收達48.61億元、年增68.9%，創歷年同期新高；其中，建設事業第1季貢獻約22億元。

展望第2季，在新成屋「勤美之森」持續入帳，以及台北「璞真榮華」完銷案交屋加持下，營收可望持續放大。總銷120億元的「勤美之森」，銷售率已達78%，目前封盤中，保留戶預計下半年重新開盤，後續房價將站穩7字頭。

另外，總銷約27億元的都更案「璞真合和」也已完銷，今年下半年有機會認列部分金額。

勤美表示，「勤美之森」保留戶及總銷80億元台中二期案，計畫於下半年至年底推出，屆時合併勤美生活創新事業群盛大開幕的勤美洲際酒店，及日本建築大師隈研吾操刀設計的「勤美術館」，勢將為台中勤美商圈再造火熱話題。