富邦金（2881）配3元配發率6成！ 專家比預測高一點：喜歡「有吃又有拿」的金融股

富邦金配3元，配發率6成

來了富邦金是第18家公佈股利政策的金融股。現金股利是2.5元，比老牛預測的兩元高一些；而近幾年富邦金都是配0.5元股票，所以很好猜，配個意思意思的。

由於富邦金財務體質比國泰金好，所以在2022年時獲利回升速度很快；故富邦金早早就脫離跳樓價（十年線），所以我在2022年底以55~56元買進富邦金，現在也是有穩穩賺20%的。

再算一次

因為股票股利的潛在價值高，所以十分的香！老牛教學過的股票股利「還原殖利率」，再帶大家算一次。所以將股票還原成現金來計算。其計算方式為3個步驟：

將除權息後的股價 X 所拿到的股票 = 股票股利價值 股票股利價值 + 現金股利價值 = 總股利價值 總股利價值 ÷ 目前股價 = 還原殖利率

富邦金股價：66.4元（4/25號)

現金股利：2.5元、股票股利：0.5元 1.60.86元 X 50股 = 3043元 2.3043元 + 2500元 = 5543元 3.5543元 ÷ 66400元 = 8.35%

原來富邦金還原殖利率為8.35%，這樣大家會算了嗎？

老牛總結

老牛喜歡有吃又有拿的金融股，不只會發放現金股利，還會發放股票股利。例如：玉山金、合庫金，都是老牛長期存的金融股。

目前已有18家金融股（金控股+銀行股）公布今年股利訊息，有發現金加上股票的金融股共有13家。大家可以試著計算股票股利「還原殖利率」哦～

目前仍有7家金融股（金控股+銀行股）尚未公布，分別為：華南金、國泰金、開發金、台新金、永豐金、台新金、安泰銀，到底會是「驚」還是「喜」，那倒也非常難說！

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