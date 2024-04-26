營建股再度噴出 國建盤中亮燈創25年新高

營建股再度強漲，26日營建指數盤中大漲近3%，挑戰前波高點590.64點，營建股自2月起一路沿著五日、十日均線上漲，就算遭逢大盤大跌，也僅在4/16時回檔，其餘時間皆強站在五日線之上，族群表現強勢。國建、鄉林盤中漲停亮燈，國揚大漲逾8%，冠德、長虹、皇翔漲幅逾4%，中工更持續為盤面焦點，爆量上漲。

營建股受惠新建案房價易漲難跌、未來眾多老屋面臨都更，近期表現強勢，國建表示，今年首季房市，和去年同季相比，成交價部分，各地區成交價均呈穩定或上漲；成交量部分，除台南減少外，其餘地區成交量均呈穩定或增加。主因為大選政治不確定消除、台股創高、出口成長增溫，加上通膨壓力，在資產保值預期下，推升整體房市交易動能。

國建3月營收32.3億元，年增256.4%；累計今年第1季營收70.4億元，年增逾145%，主因為交屋入帳及工程收入增加。不過，國建還有四大案建案將完工交屋認列，包括「國泰和河」、「國泰溪境」、「國泰MOST+」及「國泰悠陽」，合計完工交屋量達127億元。

目前國建台北推案以危老都更案為主，如北投區大業段都更案、南港玉成段、松山敦化段都更案等，由於區段供給稀有，加上產品定位及總價控制，銷售表現不俗，成交量較去年同期增加三倍。

國揚3月底公告獲選為「高雄市左營高鐵科技之心第三種商業區A、B土地」整體開發案的最優申請人，投資金額約188億元，開發內容包括A級商業辦公大樓、精品旅館、商店及住宅等多元複合產品。另外看好台積電設廠效應所帶來房市需求，旗下子公司神揚建設，也在先前以每坪68.6萬元、總價9.21億元標得高雄楠梓區援中段二小段40-1地號之五成土地。