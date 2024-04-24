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汎德接單熱 獲利動能強

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汎德永業（2247）旗下經銷保時捷與BMW兩品牌，在保時捷與BMW雙品牌接單強勁下，不只今年第1季營收創下同期新高，下半年業績更樂觀，隨著電動車新車款帶動銷售，汎德永業全年獲利表現看好。

汎德永業去年的稅後純益17.8億元，年增21.31％，每股純益（EPS）22.17元，今年第1季合併營收134.69億元，再較去年成長10.93％， 創歷年同期新高，汎德永業並將在5月2日召開董事會公布首季財報，由於營收表現突出，獲利表現受到市場期待。

汎德永業為保時捷與BMW的主力經銷商，同屬豪華車品牌，今年新車供應相對較充裕，使得汎德永業在保時捷與BMW今年的新車交付相當樂觀，尤其保時捷台灣總代理前一日宣布保時捷第1季在台交車台數創下歷史同期新高，而且在手訂單較去年同期大增，隨著重要車款陸續交車，今年全年表現樂觀，對於汎德永業而言更是一大利多。

車廠的疫情紅利已經在去年結束，待交車訂單其實已去化完成。不過保時捷與BMW目前的待交車訂單並非疫情紅利，而且是新車效應，客戶端對新車款的需求帶動新訂單。

由於BMW收單表現依舊強勁，累積待交訂單數量仍多，第1季因受到紅海危機影響船運時程，致部分新車到港遞延，在遞延效應下，預期第2季BMW到港數量可望恢復正常水準，並有效帶動交車量。

BMW的電動車款部分，去年發表的iX1去年累積未交車訂單約有千台，今年可望全部去化，今年發表的iX2更是全年配額已完售，4月起X2、iX2新車抵港交車，陸續滿足訂單需求，帶動交車熱潮，進一步挹注公司業績成長。

BMW 永業 汎德

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