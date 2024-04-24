晶碩估今年成長勝過產業平均 銷售數優於去年

晶碩致股東報告書出爐，董事長郭明棟表示，在高階光學產品陸續推出，以及全球證照布局下，預期今年銷售數量將優於去年，且持續維持優於產業的平均成長。

他表示，2023年對企業來說是相當具有挑戰的一年，全球經濟成長近一步放緩，從2022年3%，2023年下降至2.6%；不過，隱形眼鏡成長幅度仍持續優於全球經濟表現，晶碩也因產能利用率和生產效率提升，使營收和獲利創下歷年新高。

他提到，目前晶碩擁有產品證照涵蓋41個國家，如台灣、日本、中國、美國、歐盟等，在高階光學產品陸續推出，以及全球證照布局，將能更好去服務品牌客戶。

展望未來，郭明棟說，雖然面對宏觀景氣的不確定性，但隱形眼鏡屬於民生必需品的產品特性，也讓公司合理預期全球隱形眼鏡市場，在長期來看可維持4至6%年成長率。