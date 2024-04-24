兆豐金（2886）現金股利1.5+股票0.3共配1.8元史上新高！ 專家：還原殖利率約6.55％

兆豐金配1.8元 史上新高

兆豐金（2886）是第16家公佈股利政策的金融股。如同老牛預測的，現金配出1.5元；但出乎意料的是加配股票0.3元。

因為兆豐金今年有現金增資，代表帳上現金應該是夠的。但是卻又再發出近幾年來最多的股票股利，看來兆豐金不怕股本膨脹，反倒是對於獲利成長這件事仍有信心。

因為股票股利的潛在價值高，所以十分的香！老牛教學過的股票股利「還原殖利率」，再帶大家算一次。所以將股票還原成現金來計算。其計算方式為3個步驟：

將除權息後的股價X所拿到的股票=股票股利價值 股票股利價值+現金股利價值=總股利價值 總股利價值÷目前股價=還原殖利率

照著步驟算

兆豐金股價：40元（4/23號）

現金股利：1.5元、股票股利：0.3元

1.37.38元X30股=1121元 2.1121元+1500元=2621元 3.2621元÷40000元=6.55%

原來兆豐金還原殖利率為6.55%這樣大家會算了嗎？

老牛總結

老牛喜歡有吃又有拿的金融股，不只會發放現金股利，還會發放股票股利。例如：玉山金、合庫金，都是老牛長期存的金融股。

目前已有16家金融股（金控股+銀行股）公布今年股利訊息，有發現金加上股票的金融股共有11家。大家可以試著計算股票股利「還原殖利率」哦！

最後，我還在等富邦金跟開發金給驚喜：

富邦金預估現金2元，股票0.5元 開發金預估現金0.55元

最終會是「驚」還是「喜」，那倒也非常難說！

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