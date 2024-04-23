旅行社龍頭雄獅（2731）昨（23）日宣布，與林業及自然保育署林鐵處共同打造升級版阿里山林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」，由舊車廂重新彩繪改裝，為台灣森林鐵道全新改裝的第一台觀光列車，預計5月24日鳴笛開出，可望為下半年營運加分。

栩悅號Vivid Express為生態導覽型態觀光列車，外觀以稱號「阿里山迎賓鳥」的「栗背林鴝」為概念彩繪而成，最大的特色除首度擁有360度環繞「透明駕駛室」，內裝也主打大片窗景結合天然景色，搭配台灣火車當中首度配有八聲道環繞音響配置，可以體驗森林之聲。共計五節車廂、60個席次，分為可供家庭、團體旅客使用的半隱私空間「包廂席」，以及可360度旋轉的「瞭望席」。雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，林鐵從熱帶林到寒帶林，屬於獨特的垂直移動模式，能夠讓搭乘體驗更具層次。