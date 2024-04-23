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三陽內外皆美 獲利衝

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
三陽近六季營運概況
三陽近六季營運概況

三陽內外皆美，獲利將創高。三陽工業（2206）汽機車銷售表現強勁可望較去年成長，今年二輪內外銷合計可望達到75萬輛，汽車業務則目標2.4萬輛，土地開發案也將認列。法人估，三陽今年獲利可望再創新高紀錄。

三陽除了本業獲利將較去年成長，三陽位於台北市內湖區的土地開發案，預期今年若順利完成，土地開發利益可望達到20億元。

三陽去年獲利創下新高，主要是汽機車的銷售利益，以及去年上半年處份新竹安駕中心的土月地建物挹注，但今年汽機車的銷售目標較去年成長，再加上內 湖土地開發的獲利可望進帳，三陽今年的獲利可望再創下新高。

三陽位於內湖的新明服務廠合建案預計在今年下半年完工，法人初估總銷金額可能達到百億元，對公司的獲利挹注有機會超過20億元。對此公司表示，如果售價確實提高，下半年也真的銷售表現良好，確實有機會。

三陽董事長吳清源對於三陽的土地開發態度相當明確，除了新明服務廠的合建案今年下半年完工之外，三陽內湖總部園區合建案共分得兩棟大樓，近期詢問租或售的需求不少。吳清源認為，內湖總部園區已經是開發完成的產品，並超過公司使用需求，如果有合適的價格，租或售都能提高公司的經營績效。

吳清源認為，這些已經開發完成的熟地再持有產生的效益有限，出售或出租是最好的處分方式，公司再尋求合適的土地開發是比較理想的策略。

除了土地開發之外，汽機車的本業銷售也相當樂觀。

吳清源去年底時預期今年機車內銷市場將較去年衰退15%，但觀察今年的市場表現，再調整為衰退20%，但三陽則可望逆勢成長。

三陽將以大陸廠為今年的成長動能，增加大陸本地與外銷的市場規模，使三陽機車內外銷合計從去年的70萬輛，增至74萬到75萬輛。

三陽工業（2206） 外銷 建案

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