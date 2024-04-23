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紡織業景氣回春！類股表現亮 這檔盤中改寫一年半新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股23日開高上漲，紡織產業景氣回春，多家公司對於未來展望看好，推動近日紡織股股價走揚，紡織股今表現亮眼，整體指數盤中上漲超過1%，個股以南紡（1440）表現最為強勢，盤中最高來到18.1元，創下2022年9月以來新高，集盛（1455）、儒鴻（1476）、聚陽（1477）等也都呈現上漲之姿。

受全球紡纖產業不景氣、品牌廠客戶庫存調整拖累，去年南紡本業出現虧損。因應化纖廠及太子廠的實際營運出現減損跡象，南紡也已依國際會計準則第36號「資產減損」的規定提列減損2.83億元。

展望今年，南紡指出，近三個月以來，國際棉價已上漲了近一成，棉價上升有利於紡紗事業回溫；至於化纖部分，隨品牌廠庫存調整告一段落，下半年服飾產業有機會全面、明顯復甦。

儒鴻2024年第1季獲利成長強勁，法人除微幅上修第2季獲利預估，並看好運輸船期拉長，客戶提前下單效應可期，2024年可望明顯復甦，長期布局買點浮現，重申買進評等。

展望2024年，法人表示，儒鴻目前訂單能見度達六個月，已承接第4季訂單，長單比例提高，包括通路商庫存去化順利，品牌商 Nike 庫存調整告終，Lululemon 營運動能維持強勁，顯示需求端受到通膨及升息排擠消費的效應淡化，美國市場復甦趨勢確立。

此外，紅海危機造成全球貨櫃航運調度混亂，運輸船期拉長，客戶提前下單意願轉強，儒鴻來自通路商及品牌商的訂單可持續回溫，搭配印尼廠產能擴增，營收動能續強，法人微幅上修全年營收預估值。

儒鴻 南紡

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