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鈺齊第1季每股稅後純益1.48元 第2季起可望逐季升溫

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）公布第1季合併財報，合併稅前淨利3.61億元，稅後純益2.82億元，季增347.9%、年減40.5%，每股稅後純益1.48元。法人估，隨著品牌客戶庫存調節已近尾聲，鈺齊營運可望逐季回升。

鈺齊第1季合併營收26.59億元、年減47.3%，受到營收規模縮減影響，第1季本業獲利較上季及去年同期下滑，毛利率18.08%，較去年同期21.14%減少3.06個百分點，但較上季17.75%已回升0.33個百分點。

鈺齊表示，2024年首季獲利比率，雖因全球總體經濟的不確定性，導致首季營收規模減降，造成營業費用率偏高，進而影響營益率表現，但在經營管理效率持續精進拉升下，毛利率不但回升，且略優於去年第4季及第3季。

另外，也優於類似營收規模的2018年第2季15.5%，以及2018年第3季17.1%，而淨利率亦得力於匯兌評價助益達到10.61%。

今年首季越南、柬埔寨、中國大陸的產值占比分別為54.68%、25.37%及19.95%；銷售地區(品牌客戶指定目的地)的營收占比，則分別為大歐洲市場49.65%、大美洲市場33.29%。

鈺齊強調，目前集團量產代工家數已達50家，其中，前三大占比逾四成，前十大占比逾八成，前二十大則逾九成，多品牌接單的營運策略不變。

法人指出，品牌客戶庫存調節已近尾聲，被視為市場指標的愛迪達(Adidas)首季業績報喜，季度利潤達3.36億歐元，高於去年同期6,000萬歐元，表現超乎市場預期，公司同時已調升2024年利潤約7億歐元，亦高於先前預期的5億歐元。

尤其，今年巴黎奧運即將登場，是疫後第一場奧運，將成為國際運動品牌大顯身手的關鍵賽事，有望大幅拉抬業績。近期Nike等獲利也優於預期，反映消費力道好轉，庫存金額逐漸去化，供應商拉貨動能有望持續回溫。

鈺齊第1季為傳統淡季，預期2、3月將是今年谷底，集團目前正在接今年秋冬鞋款訂單；法人估，鈺齊營運將逐季升溫，第2季營運可望優於第1季及去年同期。

營收 鈺齊

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