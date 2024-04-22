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陸鋼價趨穩 中鋼樂見

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼EPS
中鋼EPS

鐵礦單周大漲逾5%，加上大陸鋼協最新統計，4月第三周各類鋼材價格持續穩定上漲，鐵礦與鋼材同步走進上坡道路，中鋼（2002）認為，將成為鋼市復甦的重要基礎。

鐵礦深蹲後，躍起幅度擴大，紐約現貨價每公噸上達117美元，鐵礦單周漲5.3%、近月來漲逾9%，為鋼價帶來強勁支撐。

中鋼指出，鋼價榮枯最關鍵因素，還是在於煤鐵礦原物料行情起伏。鐵礦砂價格看來持續向每公噸120美元靠攏，煤礦價格同樣維持在相對高點，煤鐵行情位處十年平均水準之上，鞏固鋼價基本盤。

大陸鋼協調查顯示，4月第三周（4月15日至19日）各鋼材品項續漲。進口鐵礦石價格人民幣871元、約120美元，較前再漲3.8美元，鐵礦以美元計價每公噸進到120美元區間。

中鋼專家指出，近期大陸鋼材相對穩定，其中線材上漲人民幣130元、約18美元，漲幅3.4%，鋼筋漲3.2%，熱軋漲1.4%，各類鋼品幾乎全漲，漲幅最高達3.4%。

中鋼表示，煤鐵原物料上漲，加上電費調漲，而且通膨推升人事成本，還有碳費開徵議題，在在都墊高鋼廠營運成本，大環境各項因素堆疊，為鋼價提供支撐。

中鋼 鐵礦砂價格

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