喜迎強勁復甦！法人評估這檔紡織股 長期買點浮現

儒鴻（1476）2024年第1季獲利成長強勁，法人除微幅上修第2季獲利預估，並看好運輸船期拉長，客戶提前下單效應可期，2024年可望明顯復甦，長期布局買點浮現，重申買進評等。

儒鴻第1季營收76.3億元，略優於預期，法人下修毛利率約一個百分點，但業外受惠新台幣匯率貶值，上修每股稅後純益（EPS）約6.3%，換算年增率達 58.1%。

展望2024年，法人表示，儒鴻目前訂單能見度達六個月，已承接第4季訂單，長單比例提高，包括通路商庫存去化順利，品牌商Nike 庫存調整告終，Lululemon 營運動能維持強勁，顯示需求端受到通膨及升息排擠消費的效應淡化，美國市場復甦趨勢確立。

此外，紅海危機造成全球貨櫃航運調度混亂，運輸船期拉長，客戶提前下單意願轉強，儒鴻來自通路商及品牌商的訂單可持續回溫，搭配印尼廠產能擴增，營收動能續強，法人微幅上修全年營收預估值。