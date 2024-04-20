快訊

恭喜！「親愛又陌生的新寶寶」吳姍儒宣布懷二寶 孩子性別曝光

25歲女腹痛「1個月後死亡」驚揭罹癌王 醫生警告3症狀快就醫

喜迎強勁復甦！法人評估這檔紡織股 長期買點浮現

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
儒鴻2024年第1季獲利成長強勁。圖／聯合報系資料照片
儒鴻2024年第1季獲利成長強勁。圖／聯合報系資料照片

儒鴻（1476）2024年第1季獲利成長強勁，法人除微幅上修第2季獲利預估，並看好運輸船期拉長，客戶提前下單效應可期，2024年可望明顯復甦，長期布局買點浮現，重申買進評等。

儒鴻第1季營收76.3億元，略優於預期，法人下修毛利率約一個百分點，但業外受惠新台幣匯率貶值，上修每股稅後純益（EPS）約6.3%，換算年增率達 58.1%。

展望2024年，法人表示，儒鴻目前訂單能見度達六個月，已承接第4季訂單，長單比例提高，包括通路商庫存去化順利，品牌商Nike 庫存調整告終，Lululemon 營運動能維持強勁，顯示需求端受到通膨及升息排擠消費的效應淡化，美國市場復甦趨勢確立。

此外，紅海危機造成全球貨櫃航運調度混亂，運輸船期拉長，客戶提前下單意願轉強，儒鴻來自通路商及品牌商的訂單可持續回溫，搭配印尼廠產能擴增，營收動能續強，法人微幅上修全年營收預估值。

儒鴻 營收

相關新聞

喜迎強勁復甦！法人評估這檔紡織股 長期買點浮現

儒鴻（1476）2024年第1季獲利成長強勁，法人除微幅上修第2季獲利預估，並看好運輸船期拉長，客戶提前下單效應可期，2...

中鴻5月內銷價開平盤

中鴻（2014）昨（19）日開出5月內銷盤價，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均持平，為第二個月開平盤；至於6月交貨的外銷盤...

統一新世代複合商場 亮相

統一（1216）集團新世代複合商場「Par K* Avenue」將在今日登場。集結7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一...

藥華藥 今年不提募資案

藥華藥（6446）昨（19）日公告董事會決議修訂113年股東常會議案，今年股東常會將不提出例行募資相關議案。公司表示，今...

今日最夯股／營建指標熱度不減 欣陸股價創近26年高點

欣陸（3703）19日開盤亮燈漲停，接近11點58分遭賣單倒貨而打開，一路下滑到36.2元再又向上盤堅，12點21分左右再度攻上漲停板並一路鎖至收盤，終場以39.1元作收，上漲3.55元，成交量4.7萬張。

今日最夯股／長榮獲內外資同步買超 航海王風潮再現？

長榮（2603）19日小幅開高後，盤中買盤積極向上挺進，自當日高點179元拉回至174元附近整理，收盤前預賣單摜低至172.5元作收，上漲4.5元、漲幅2.68%，成交量擴增至5.2萬張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。