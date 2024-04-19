台積電（2330）會繼續投資且越跌越買！ 財經達人：今年可能將不只一次打破單季營收最高紀錄

今（18日）天整天都在錄影，剛剛才回到家大致看了一下台積法說會的內容，第二季營收196-204億美元的展望可以說是非常的高，我記憶所及台積最高的營收應該是2022年第三季的202.3億美元，如果下一季有203-204，那就會開出史上最高的單季營收，而傳統第三季第四季會比第二季更好，也就是說今年有可能看到不只一次打破單季營收的最高紀錄。

毛利率53%跟去年持平，目前正在攤提三奈米和二奈米廠，三奈米廠的費用大概250億美元，跟五奈米廠不到200億相比，這種攤提水準還能維持53%是相當厲害了，而業內都知道台積攤提是五年計算，但他們習慣在前三年攤提更多。

HPC佔46%，手機38%，但前者獲利遠高於後者，COWOS製程仍然是開不出來，表示HPC還是非常好。我不知道美股開出來為什麼這麼低，第二季的展望不僅將是台積最好的第二季，而且有可能打破2022第三季的單季紀錄，成為史上最好的一季，這是非常罕見的情形。

儘管下修了半導體產業的成長率到10%，晶圓代工仍有14%-19%成長率，魏哲家說台積還是會保持兩成的成長率不變，看起來下週英特爾財務會議才會是震撼教育。車用不好早就知道了，市場嚇成這樣根本不理性，去年十一月初我就賣光特斯拉了，重點是HPC仍然非常好，COWOS繼續缺產能，就等B100訂價。

依照上述，我會繼續買進，越跌越買。

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