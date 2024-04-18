三陽看淡今年機車市場

電動機車市場份額不敵傳統油車、已連續兩年衰退下滑，機車龍頭三陽工業（2206）認為，今年整體機車內銷市場將較去年有二成的衰退，三陽除了積極推出適合消費者的車款，並將強化大陸廠的產能。而為提升整體電動機車銷量，eMOVING宣布旗艦車型EZ-R推出新年式，全系列搭載專利獨家技術「雲端鑰匙」，新增車色「青釉藍」，搶攻市場。

三陽表示，今年整體機車內銷市場將較去年有二成的衰退，並以大陸廠作為大陸內外銷的基地，進一步擴大三陽的機車規模。除了整體機車市場衰退，電動機車表現也呈下降趨勢。