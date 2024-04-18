重電、電線電纜族群續強 大亞早盤爆逾8萬張大量 領軍14檔個股強漲

台股18日早盤力守2萬點大關，多方抵抗力道仍強勁。其中，重電與電線電纜族群在急跌後強勢反彈，連續2日表現強勢，引發不少投資人關注。

重電與電線電纜族群持續領漲，上緯投控（3708）早盤漲逾7%最為強勢，士電（1503）漲逾3%，大同（2371）、華城（1519）、中興電（1513）、森崴能源（6806）漲逾1%；反觀亞力（1514）、東元（1504）則稍作震盪整理。

此外，電器電纜指數大漲逾4%，合機（1618）、億泰（1616）、榮星（1617）、華電（1603）早盤全數強勢攻上漲停板，大亞、大山、華榮、宏泰、華新等也相當強勢。其中，大亞更是人氣指標，爆出超過8萬張大量。

重電與電線電纜族群主因台電強化電網韌性計畫，帶動電線、電纜、變壓器、開關、配電盤與變電站工程等需求爆發。另外，美國總統拜登提出之基礎建設計畫，將汰換老舊線路及電網，由於台廠較國際同業相對交期短，帶動台廠變壓器、配電盤、開關、儲能電池等設備接獲轉單，供應鏈能見度普遍達2至5年，因此市場普遍對重電產業長期維持正向看待。

其中，華城為重電供應鏈能見度及潛力最大者，台電強韌電網計畫中，華城直接及間接出貨變壓器、開關、工程標案等營收比重達25~30%，且受惠於美國基建政策，預期今年外銷比重將從2022年的28%拉升至40%，2025年有望達50%，對於整體毛利率有望提升至近40%。

亞力主要受惠於半導體建廠商機及外銷需求旺，除強化歐美現有經銷體系，針對東南亞等新興市場崛起，基礎建設需求強勁；士電主要動能來自台電強韌電網計畫推升變壓器出貨，因供不應求，透過三班制生產及海外協力廠提高產出；中興電是國內唯一獲得台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，台電加上統包工程在手訂單達343億元，訂單能見度已達2029年。