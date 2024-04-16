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中鋼溝通盤價 獲正向回應

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）開出5月盤價後，昨（16）日馬不停蹄與客戶展開溝通交流，由業務副總陳銘源領軍，拜訪燁輝等數家單軋廠與裁剪鋼廠，獲得正向回應，上下游共同面對鋼市困境，以提升國內鋼鐵產業整體競爭力。

上市鋼廠主管說，根據昨天中鋼釋出的多項有效方案，會「幫助不少人」，除了中下游鋼廠可提升內外銷接單能力外，也幫助中鋼自己，因為客戶向中鋼下單提貨量同步增加，創造真正多贏的局面，中鋼同時展現龍頭鋼廠高度。

中鋼執行副總黃建智指出，國際鋼市瞬息萬變，需要有更靈活的因應策略，最重要的是多溝通，客戶都是長期夥伴關係，因此可以理解彼此立場， 面對難題必能找到合理解決方案。

燁輝執行副總陳維誠指出，昨天感受到中鋼誠意，彼此坦誠交換意見，各自了解困難點，希望結果是好的，鋼鐵產業持續健康向前走。

中鋼 燁輝 鋼鐵

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