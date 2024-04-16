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慧洋新船就位 簽訂租賃約

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

慧洋（2637）於昨（16）日公告新船交付投入營運，係由常石集團（舟山）打造之巴拿馬型、NOx第三期環保節能船，為今年交付之第三艘新船，並已與歐洲知名糧商威特發（Viterra）簽訂三年以上長期租賃合約。

本次交船儀式由慧洋集團董事長藍俊昇率隊參與，藍俊昇表示，即便散裝新造船數量在2023下半年起開始回溫，然而在疫情期間散裝船舶新訂單受貨櫃與油輪等大型船舶排擠，再加上紅海危機、以巴衝突等國際局勢動盪，拉長船舶周轉天數，目前散裝新造船訂單平均需約3.5年才能交付，因此今明兩年預計投入市場之新船數量仍偏低。

業者指出，今年以來因氣候變遷、許多地區爆發戰爭衝突，全球性問題造成國際政經局勢不穩，迫使船舶繞道而行，拉長船舶周轉天數。加上過去散裝新造船訂單數量偏低，加上環保法規趨嚴，未達標之船舶將面臨降速或拆船，預期未來市場對於節能船的需求增加。

慧洋船隊以輕便極限型船、輕便型船居多，以目前中小型船市況來看，短期亞洲市場如東南亞還在節日影響下，包括齋戒月、潑水節等等，因此需求暫時未有顯著復甦，但整體運能供給屬穩定，航商多看後續行情有望再隨出貨旺季回升。

慧洋目前旗下高達135艘船舶，平均船齡約八年，今年尚有一艘超級極限型預計在上半年內加入，慧洋不僅船舶輕齡，更坐擁同業最大數量節能船隊，樂觀今年散裝航運將持續走揚。

慧洋 環保 造船

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