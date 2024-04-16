避險資金進駐 12檔銅板股點火收高

台股16日因中東地緣政治緊張情勢未歇，以長黑摜破月線支撐，盤面個股跌多漲少，其中，和成（1810）、佳龍（9955）、凌陽（2401）等低價銅板股吸引避險資金進駐，股價強勢收高，匯聚多頭人氣不墜。

美國零售銷售數據強勁，削弱投資人對美聯準會（Fed）降息幅度預期，加上以色列傳出仍決定對伊朗進行報復，美股四大指數同步重挫，外資調節壓力加大，台股開低走低，一度重挫逾500點，最終未能守住2萬點整數大關。

盤面各類股幾乎全軍覆沒，僅有股價跌深或低基期、且籌碼穩定個股逆勢抗震，其中，易於拉抬的50元以下銅板股，包括和成、佳龍、榮星、淳安、綠電、凌陽、單井、天良、建國、三商壽、佳能、合機等，漲幅2.0%至10.0%不等，躍居短多焦點。

原物料次族群近來轉強，佳龍隨中東衝突有升高跡象，國際金價維持高檔水準，16日攻頂收35.1元，再創波段高點，蓄勢挑戰35.5元前高，至於受惠國際銅價高漲，以及台電強韌電網題材的榮星、合機等電線電纜股，分別上漲8.6%、2.0%，攜手同創新高。

和成傳出陶瓷防彈材料研發已經成熟且進入交貨，加上無人機用碳纖維亦有設備將會參與標案，國艦國造所需防護板部分標案也正執行中，成為新興的軍工概念股，16日鎖住漲停收20.9元，股價淨值比還不到1倍。

展望後市，凱基投顧認為，台股繼15日跌破10日線，引發短多敗象浮現後，16日帶量失守月線，終結元月中旬以來的多頭慣性，正式進入整理，短線跌深且即將遇3月中旬整理平台，或有多頭抵抗跌深反彈機會。

不過，台股短壓已經成型，反彈空間或將有限，由於持續走揚的季線即將扣抵元月中旬17,151點相對低檔位置，近期將加速走揚，有機會成為台股中期最強勁支撐，亦可視為回檔滿足點位。