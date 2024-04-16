長榮、開發金、永豐金、康和證…為何空頭必備？ 專家：能悠哉公園野餐

2024股東會紀念品陸續出爐了，今年最全方位的搭配組合也浮上檯面。

長榮（2603）送「輕柔薄毯」； 開發金（2883）送「野餐墊」； 永豐金（2890）送「豐收椅」； 康和證（6016）送「餐盤組」。

這4檔股票看似沒有什麼關係，實際上也確實沒有關係。不過當這些股票發送的紀念品湊合起來，你會發現，它們不約而同指向...

公園

其實攤開這些股票今年以來的表現，多半都有10%~20%的漲幅，目前股價也都處在相對高點。

這下大家明白了吧？公司用心良苦啊！如果接下來遇到空頭來不及跑沒關係，把這些紀念品領齊了，睡公園也不擔心，阿不對！是可以領著股息存股，拋開資本市場的漲跌，悠悠哉哉地在公園野餐啦！

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