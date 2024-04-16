豐興廢鋼、鋼筋 亮漲盤

受惠市場需求回溫，豐興（2015）昨（15）日廢鋼與鋼筋盤價每公噸同漲200元。豐興4月來每次都開漲盤，引領建築用鋼市場行情走揚。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲多跌少，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸368美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲至365美元，澳洲鐵礦砂由每公噸97.8元快漲至111.2美元。

豐興昨天業務會議拍板，國內廢鋼採購價每公噸上漲200元，鋼筋基價漲200元，型鋼產品基價平盤。新價廢鋼每公噸1.09萬元、鋼筋1.91萬元，型鋼平盤2.67萬元。

上市鋼筋廠主管說，豐興鋼筋4月二次開盤二次上漲，主要受到生產成本增加，以及近期買盤積極拉貨激勵，期待榮景可以持續。尤其近期美元強勢，新台幣匯率貶值，導致進口廢鋼成本增加，為豐興廢鋼調漲奠定基礎。

上市鋼廠主管表示，鋼價榮枯的重要關鍵，首先要看鐵礦價格能否有效止跌。