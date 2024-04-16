聽新聞
test
0:00 / 0:00
豐興廢鋼、鋼筋 亮漲盤
受惠市場需求回溫，豐興（2015）昨（15）日廢鋼與鋼筋盤價每公噸同漲200元。豐興4月來每次都開漲盤，引領建築用鋼市場行情走揚。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲多跌少，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸368美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲至365美元，澳洲鐵礦砂由每公噸97.8元快漲至111.2美元。
豐興昨天業務會議拍板，國內廢鋼採購價每公噸上漲200元，鋼筋基價漲200元，型鋼產品基價平盤。新價廢鋼每公噸1.09萬元、鋼筋1.91萬元，型鋼平盤2.67萬元。
上市鋼筋廠主管說，豐興鋼筋4月二次開盤二次上漲，主要受到生產成本增加，以及近期買盤積極拉貨激勵，期待榮景可以持續。尤其近期美元強勢，新台幣匯率貶值，導致進口廢鋼成本增加，為豐興廢鋼調漲奠定基礎。
上市鋼廠主管表示，鋼價榮枯的重要關鍵，首先要看鐵礦價格能否有效止跌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言