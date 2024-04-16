中鋼5月盤價 開出平盤

國際大鋼廠報價續弱，中鋼5月開平盤。中鋼（2002）昨（15）日5月盤價持平，中鋼指出，5月盤表價全面持平，同時「擴大多元配套措施」，確保客戶出口接單競爭力。

比較特別的是，鋼鐵產業鏈昨日出現小插曲，中鋼5月盤價開出，下游產業鏈卻罕見出現集體性的「沉默反彈」的抗議效應，認為新盤價嚴重悖離國際鋼市的脈動，恐怕在這波全球經濟復甦的大潮之中，削弱台廠競爭力。

中鋼指出，5月所以維持平盤，而沒有調降價格，主因在於全球經濟展現韌性，鋼需持穩向上。以鋼鐵需求為例，標普全球公布美國3月PMI指數為51.9，維持擴張區間。

台灣景氣穩步復甦，廠房與商辦等營建用鋼需求穩健釋出，機械、自行車、手工具與扣件行業等重回上升軌道。

原物料方面，鐵礦砂價格重回每公噸100至110美元區間，煤礦220至230美元，煤鐵價位處十年平均水準，加上國內電費調漲，尤其通膨推升人事成本、碳費及碳中和相應設備投資，墊高鋼廠營運成本，都為鋼價提供支撐。

但下游觀點截然不同。重量級單軋廠說，中鋼該跌不跌，平盤價格熱軋每公噸仍高達640美元，現在進口料只要530美元至540美元，老搞暗盤沒意思，只要想用戶多增加採購量，整體平均下來也跟不上國際行情，「用中鋼料高成本，連競爭的比賽權都沒有」。

另一家用鋼大廠反應，中鋼5月開平盤沒有人可以接受，寶鋼5月跌價，越南台塑河靜廠多次變盤下修，美國鋼價也在跌，中鋼業務副總陳銘源完全脫離市場行情，盤前溝通也無效，接下來也不必多說了。

下游鋼廠指出，當前的應對辦法，就是一定需要中鋼料的訂單，就向中鋼採購，其他國外能進口的、就辦進口，預期當下如果海外鋼鐵報價能符合接單成本，業界將擴大國外採購，「人家也沒有逼我們一定要買多少，而且熱軋底材又不是非得在國內買不可」。

上市鋼廠主管說，中鋼上月為對抗進口低價鋼材，提出「通用材專案」，價格雖然便宜卻尺寸設限，並且設定一定比例，讓下游承擔更多庫存。

面對多家鋼鐵下游大戶不約而同強調不願再談、形同冷戰的現象，中鋼專家強調，溝通大門永遠敞開，並且不排除主動再拜訪用戶，以化解分歧，上下游都在同一條船上。