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紡織廠 越南接單報捷

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

2024年越南西貢紡織及製衣工業展覽會（SaigonTex）上周六（13日）在胡志明市圓滿閉幕，本次紡拓會領軍，攜遠東新世紀（1402）、南亞、集盛、新纖、東和、儒鴻等24家國內業者參展，多家成衣、紡織業者傳出捷報。

南紡織成衣外銷出口在疫後恢復成長，越南紡織服裝協會（VITAS）主席武德江表示，越南2024年紡織成衣產業於第1季出口額近100億美元，比去年同期成長10%，預期本年全年可達到440億美元目標。據紡拓會現場調查顯示，超過700位買主到台灣館參觀，後續預期將有新一波商機可期。

紡拓會指出，本展為越南最具規模及知名度的紡織展，本屆有來自20個國家，逾1,000家廠商參展。本展設立台灣精選紡織品專區「Taiwan Textile Select」，實體展出逾170項永續及時尚與輕機能紡織品。

本次永續亮點產品包括遠東新世紀展示碳捕捉技術TOPGREEN® BIO3 製成的環保布料及樣衣、展頌推出具高強度及耐磨性的GREENLON® Bio-based 生質尼龍系列，以及東和展示鳳梨葉纖維混紡紗，傳遞台灣紡織產業的創新及永續優質形象。

紡拓會表示，越南加入跨太平洋夥伴全面進步協定及區域全面經濟夥伴協定之投資效應已顯現，加以疫後越南成衣廠需進口永續紡織品以符合目前國際買主採購需求。

南紡 越南

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