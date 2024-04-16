陸家電舊換新補貼 瑞智、艾美特營運吃補

大陸官方推出新一波家電舊換新補貼方案，加上進入大陸空調內銷市場銷售旺季，助攻冷氣銷售動能，瑞智（4532）、艾美特-KY等台廠營運看俏。瑞智近期延續滿載盛況，看好後續接單動能續強；艾美特也對今年營運有信心。

大陸官方最新「推動消費品以舊換新行動方案」出爐，將透過財政補貼引導消費者汰換汽車、家電，推進家庭裝潢廚衛「煥新」，提出多項舉措試圖刺激消費。

其中，家電以舊換新方案方面，鼓勵有條件地方統籌使用中央財政安排的現代商貿流通體系相關資金，充分利用縣域商業體系建設等現有資金管道，支持家電以舊換新；鼓勵有條件地方對消費者購買綠色智慧家電給予補貼，但並未提出全國性激勵換購節能家電的措施。

家裝廚衛「煥新」方面，鼓勵有條件地區支持居民展開舊房裝修、廚衛等局部改造和適老化改造，對購買智慧家居產品給予補貼。

台廠對大陸相關方案帶動的買氣正向看待。其中，瑞智為壓縮機大廠，在大陸市場擁有高市占率，瑞智發言人柯志成昨（15）日表示，該公司目前產能利用率延續今年首季滿載盛況，4月也滿載運作，看好5、6月產能也有機會持續滿載。

瑞智首季營收49.33億元，季增12.1%，年增27.1％。瑞智表示，首季業績成長，主要受惠於大陸策略客戶平台銷量有所突破，以及歐洲乾衣機市場回溫。

展望第2季營運，瑞智表示，即將進入大陸空調內銷市場銷售旺季，看好大陸家電消費品以舊換新政策有機會刺激消費需求，空調業對後續內銷市場持樂觀態度。

艾美特董事長史瑞斌則表示，看好今年大陸市場消費漸趨回穩，對今年發展有信心，該公司將積極調整大陸經銷通路，並開拓新外銷市場。艾美特並於上海家電博覽會上，首次發表最新循環扇「海洋系列」，增加AI語音功能、淨化及加濕功能，將風扇推向高科技並更接近使用者的需求。