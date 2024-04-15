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巨鎧 本季可望轉盈

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

巨鎧精密（2254）投資12億元在台南建置科技一廠落成啟用，董事長吳柏樺表示，巨鎧經過六個月調整，重新打造通路，今年第2季將重回成長趨勢，第2季可望轉虧為盈。

巨鎧精密因應未來三至五年產能規劃，新廠總產能可達到50億元，帶動整體營運正向成長。

吳柏樺表示，巨鎧在研發與創新具備優勢，並在產品開發優勢下，將與國際知名奢華套件品牌MANSORY合作將進軍歐洲市場，也要開始準備打入日本等市場。

去年大客戶受升息的問題影響，經營上發生困難，所以巨鎧訂單產生影響，經過六個月調整，已開始取代這位客戶，未來巨鎧並將尋求合適機會打造自己的通路，直接面對客戶，尤其是巨鎧的產品都是市場的獨角獸產品，內建構整車外觀功能件智能車聯網，改裝汽車零組件一站式購足服務，有利於建構汽車外觀件AI車聯網。

巨鎧表示，科技一廠的啟用，象徵其在汽車零配件產業的持續投入、深耕與生根，自有品牌「COPLUS」近年研發量能不斷增強，由全LED汽車改裝車燈開始，逐步跨入商用卡車市場、新能源車市場及全地形車（UTV）市場。

相較於設計專利著重於美觀、新穎及獨創，發明專利更著重於結構功能性及技術，顯示已具備從外觀到內部結構設計技術含量，累計有效專利高達950件。

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