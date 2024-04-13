高雄銀 配0.6元股利

高雄銀行（2836）昨（12）日董事會決議通過去年盈餘分派，普通股每股配發股利0.6元，股利配發率拉高到將近86%創紀錄，比去年股利增加一倍，其中現金股息與股票股利各半，均為每股0.3元，股利配發率拉高主因投資評價回升挹注迴轉利益拉高可分配盈餘。

高雄銀預定5月24日召開股東會，屆時將討論股利案，以及補選一席獨立董事。高雄銀去年改選一共選出四席獨立董事，目前已有兩席獨董請辭，因此預定股東常會先行補選一席。

銀行股去年分派2022年盈餘時，絕大多數都受到因投資未實現損失造成淨值項下其他權益減損，須提列特別盈餘公積而壓縮可分配盈餘，導致不論配發率或股利水準都遠低於過去，甚至有銀行獲利創新高股利卻創低。不過，去年整體國銀獲利續創新高，上市銀行股普遍獲利成長亮麗，尤其在投資未實現評價損益方面回升不少，使得淨值項下其他權益從減損嚴重轉大幅翻正。