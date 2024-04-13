百和首季每股賺1.08元 六季高點

鞋材大廠百和（9938）公布第1季自結合併損益，合併營收35.55億元、年增18.4%，稅前淨利4.96億元，稅後純益3.21億元、年增137.3%，每股稅後純益1.08元，獲利為近六季以來單季高點。

百和3月合併營收13.92億元，月增63.5%、年增20.6%，稅後純益1.53億元，每股稅後純益0.52元。百和並訂4月15日召開法說，說明公司財務業務狀況及經營績效。

集團另一家百和興業自結第1季合併損益，合併營收15.34億元、年增26.9%，稅前淨利1.08億元，稅後純益0.58億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益0.15元。

法人指出，Nike毛利率改善且存貨年減13.2%，庫存調整告終；Adidas最新存貨也年減24.2%，庫存去化順利，下單可望回溫。國內製鞋大廠寶成、豐泰等3月營收表現符合預期，後市將穩步復甦，延續年增走勢。

法人表示，配合今年舉辦巴黎奧運，新品備貨需求釋出，通路的去化速度也會更快，有利於未來訂單的回流。另一方面，百和也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入3C、車用及軍用品等應用市場，有助於穩定出貨動能。

至於產能擴充方面，百和印尼廠今年第1季完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模擴大，印尼廠的獲利也可望跟著提升，預期新產能貢獻的最大時程將落在2025年。

法人說，品牌客戶庫存調節已接近尾聲，國內製鞋大廠包括寶成、豐泰、鈺齊及志強等，近期接單出貨逐步回溫，鞋材大廠百和營運也跟著反應市場需求穩定提升，以3月營收年月雙增表現來看，亦符合預期。

百和集團第1季各項產品的營收占比，若含房地產收入，分別為織帶及鞋帶占47.5%、黏扣帶13.5%、鬆緊帶12.6%、針織經編緹花15.8%、射出帶6.7%、其他3.1%、房地產0.8%。