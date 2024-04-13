陽明發2元現金 殖利率4.4%
陽明海運（2609）昨（12）日董事會通過股利案及內部高階主管調動，該公司將於5月24日召開股東會並進行改選，董事會通過配發現金股利2元，雖然超額配息145%但低於市場預期，以昨天收盤價45.2元計算，現金殖利率為4.4%。
陽明昨天董事會也通過人事異動，財務長暨資深協理蘇育文調往新加坡子公司擔任總經理；原來財務長職位由協理傅冠昇升任。
陽明去年全年營收為1,406.24億元，年減62.55%，稅後純益為47.74億元，年減97%，每股稅後純益為1.37元；今年配發現金股利2元、超額配發；不過，市場原本認為陽明2022年及20221年大賺，保留盈餘相當多，應有實力配發更多股利回饋股東。
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