電纜指大爆衝 華榮、大亞、合機三檔盤中亮燈

除了重電股受惠台電強韌電網計畫，電線電纜股也是受惠廠商之一，另外520行情也讓儲能概念受到關注，大亞（1609）、華榮（1608）、合機（1618）12日盤中股價皆攻上漲停板，宏泰（1612）、億泰（1616）、榮星（1617）漲幅逾7%，華電（1603）上漲超過6%。

台電強韌電網預計2022至2032年花費181億元汰換246.5公里電纜，且台電今年執行大型計畫中，離岸風電加強電力電網計畫112.8億元、離岸風電區塊開發3-1期加強電力網計畫22.4億元等，都會提升對電線電纜的相關需求。

大亞為國內四大345Kv線纜生產商之一，訂單穩定，且持續供不應求，預期去年標得的台電161kV及 345kV交連PE電纜標案將於今年至明年陸續交貨。另外在儲能方面，旗下智璞儲能科技開發100MW E-dReg儲能系統，台中龍井案場已於今年3月11日正式動土，預估未來每日可提供約20萬度總儲能量，相當於約2萬戶家庭的每日用電量，截至去年已併網13MW，預期至2025年將有136MW儲能案場。

大亞3月營收24.54億元，年減5.26%；累計今年第1季營收67.42億元，年增6.20%。

華榮3月營收8.88億元，年減9.51%；累計前3月營收26.21億元，年增4.7%。華榮指出，目前台電線纜的訂單多以161kv為主，再來是345kv、69kv等中壓、超高壓線纜，目前已超前計畫生產345KV、161KV超高壓電纜，藉此提高獲利。另外合機3月營收5.4億元，年增24.28%；累計前3月營收9.92億元，年增22.93%。