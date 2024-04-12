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睿生 首季每股賺0.51元
睿生光電（6861）昨（11）日公告，首季稅後純益2,044.3萬餘元，季增226.7%，年減31.3%，走出去年第4季營運谷底，單季每股純益0.51元。
睿生光電董事會同步通過去年盈餘擬配發每股1.1元現金股利，配息率為36.7%。同時，為布局印度市場，董事會也決議通過投資設立印度子公司。
睿生光電表示，配合印度發展需求，董事會通過於100萬美元（約新台幣3,200萬元）內，授權董事長或其指定人全權處理轉投資設立印度子公司相關事宜。
睿生光電是自群創分割獨立的子公司，群創活化舊世代產線，轉向非面板領域的多元布局。
其中一座四代線由睿生光電生產X光感測器，繼針對醫療市場出貨元件及模組產品後，也搶進一站式工業應用檢測服務市場。
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