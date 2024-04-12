快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睿生 首季每股賺0.51元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

睿生光電（6861）昨（11）日公告，首季稅後純益2,044.3萬餘元，季增226.7%，年減31.3%，走出去年第4季營運谷底，單季每股純益0.51元。

睿生光電董事會同步通過去年盈餘擬配發每股1.1元現金股利，配息率為36.7%。同時，為布局印度市場，董事會也決議通過投資設立印度子公司。

睿生光電表示，配合印度發展需求，董事會通過於100萬美元（約新台幣3,200萬元）內，授權董事長或其指定人全權處理轉投資設立印度子公司相關事宜。

睿生光電是自群創分割獨立的子公司，群創活化舊世代產線，轉向非面板領域的多元布局。

其中一座四代線由睿生光電生產X光感測器，繼針對醫療市場出貨元件及模組產品後，也搶進一站式工業應用檢測服務市場。

光電 印度

延伸閱讀

金恩盃／台灣隊僅靠梁恩碩拿1點 網球金恩盃不敵印度

蘋果警告印度等92國使用者 恐遭傭兵間諜軟體攻擊

金恩盃／詹皓晴、梁恩碩一日兩戰 仍不敵印度吞3連敗

Kia將在印度推三款電動車 純電版本Carens將現身

相關新聞

睿生 首季每股賺0.51元

睿生光電（6861）昨（11）日公告，首季稅後純益2,044.3萬餘元，季增226.7%，年減31.3%，走出去年第4季...

為升告智易 涉侵犯專利

車用電子大廠為升（2231）昨（11）日公告，網通廠智易涉嫌侵害為升的車輛雷達裝置多項發明專利，為升因此向智易提起專利侵...

亞力 1月每股賺0.21元

亞力（1514）昨（11）日公告元月自結獲利數字，單月稅後純益5,300萬元、年增112%；每股稅後純益0.21元、年增...

春雨今年營運 倒吃甘蔗

鐵礦砂吃補，近三天大漲8%，從每公噸98美元快速攻上107美元，鋼市露曙光。老字號螺絲大廠春雨（2012）透過資源整合，...

東陽 3月盈餘創新高

汽車零組件大廠東陽（1319） 3月自結合併稅前盈餘5.90億元，較去年同期成長79%，創史上新高，繼今年1月創高後，3...

台塑集團 強化儲能布局

台化（1326）昨（11）日公告，子公司台塑生醫投資台塑眾樹4.59億元、取得三成股權。台塑生醫暨台塑新智能總經理劉慧啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。