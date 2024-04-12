為升告智易 涉侵犯專利

車用電子大廠為升（2231）昨（11）日公告，網通廠智易涉嫌侵害為升的車輛雷達裝置多項發明專利，為升因此向智易提起專利侵權訴訟。對此，智易表示，正在深入了解中，後續將有正式回應。

為升為車用電子大廠，主要產品包含車內裝開關及車用感測器，近年積極切入自駕車雷達系統。智易則為網通大廠，主要產品包含光纖用戶端設備、5G FWA等，近年低調切入車用產品。

為升指出，智易涉嫌侵害為升車輛雷達裝置多項發明專利。經查，近日發現智易涉有未經授權製造產品型號為RS1000的「79G內輪差雷達」，智易不僅將該產品公開展示官方YouTube頻道，更以此產品參加2023年AMPA台北國際汽機車零配件展&台北國際車用電子展。