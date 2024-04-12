春雨今年營運 倒吃甘蔗

鐵礦砂吃補，近三天大漲8%，從每公噸98美元快速攻上107美元，鋼市露曙光。老字號螺絲大廠春雨（2012）透過資源整合，有效降低成本，並積極展開通路布局，加上海外印尼廠產銷旺盛加持，營運倒吃甘蔗漸入佳境。春雨總經理張醒亞說，「第2季將比第1季好」，對未來前景有信心。

張醒亞指出，俄烏戰爭、美國升息、全球性通膨等因素交錯，國際總體經濟發展面臨嚴峻考驗，螺絲業遭遇前所未有挑戰。

春雨EPS

所幸春雨所屬台鋼集團有電爐煉鋼廠，能自產小鋼胚、盤元線材，再搭配中鋼料源供應，春雨在材料端占有明顯優勢，全球通路端持續布建，開源節流下產品化繁為簡、去蕪存菁，有效提升春雨核心競爭力。

張醒亞表示，春雨海外有印尼、東莞等生產據點，其中印尼經濟近年蓬勃發展，而且有國家級的大遷都計劃，首都將從雅加達遷至位於婆羅洲的東加里曼丹省，新都建設強化用鋼需求，春雨印尼廠績效持續提升中。

當前春雨集團以印尼雄獅廠業績最好，除了遷都題材外，印尼擁2.7億人口，市區建設近年不斷推進，後市展望還會更優。

張醒亞指出，整體看來春雨第2季表現將會優於第1季，營運動能能否擴展至第3季，則必需要再觀察，畢竟目前螺絲產業能見度不高。

法人分析，2022年年春雨營收突破100億元高峰，2023年陷入衰退，螺絲業哀鴻遍野，原本預期2024年可以好轉，結果不如預料。

張醒亞說，集團鋼廠有電爐可協助春雨生產低碳小螺絲，以因應未來ESG需求，另慶欣欣、易昇鋼鐵可以煉胚、軋延，未來除了原料優勢外，不排除與榮鋼特殊鋼、高速鋼及不鏽鋼領域合作，有效提升競爭力。

春雨副總經理顏嘉德表示，因應全球淨零碳排及歐盟CBAM需求，未來電爐胚是趨勢。台鋼集團碳鋼單月約有10萬公噸能量，除了鋼筋系統8萬公噸左右外，其他是盤元線材，可靈活調配運用。

張醒亞指出，春雨曾經單月使用線材數量達1.2萬公噸，如今景氣稍差，每月減至6000-8000公噸，不論大小螺絲，把產品做好、做專、做精，降低成本才是王道。