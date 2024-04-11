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台產法說會／今年第1季賺4億、年增65% 投資採平衡配置

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台產（2832）11日召開實體法說會，該公司在2023年稅後純益9.78億元，較2022年大幅成⻑45.6%，每股稅後純益（EPS）2.7元，皆創下2015年以來新高。台產財務長暨發言人黃志傑指出，今年在投資方面將採取平衡配置，固定收益收入因去年債券部位增加與存款利率上揚而有所成長，且預期股利收益將優於去年，加上簽單保費持續成長，有助於今年整體獲利正向發展。

台產2023年簽單保費收入達83.13億元，較2022年增⻑12.9%；自留滿期保費收入達58.98億元，較前一年度增⻑9.1%。黃志傑分析，主因是商業險種受惠市占率擴大與費率上調，業績增⻑明顯；另車險業績亦穩定成⻑，傷健險則大幅復甦。

2023年稅前盈餘為11.78億元，較前一年度增⻑38.5%；稅後純益為9.78億元，較前一年度明顯成⻑45.6%；每股稅後純益（EPS）2.7元；資產報酬率（ROA）4.48%；股東權益報酬率（ROE）9.26%；自有資本比率上升至 49.1%；資本適足率（RBC）因業務曝險成⻑⽽滑落至745.8%。

台產2023年投資收益為4.89億元，較前一年度增⻑40.8%；其中固定收益收入因債券部位增加與存款利率上揚⽽大幅成⻑51.2%；股權部位收益因台股行情上漲致評價利益增加；不動產租金收益因租約轉換而小幅下滑。

黃志傑指出，台產去年有加碼債券部位，今年在投資方面將採取平衡配置，但股票不會去追高，因為公司投資的都是高殖利率的上市櫃股票，投資核心以收取股利為主要目的，至於是否加碼台股，會根據大盤的相對位置，及所觀察標的的殖利率表現來做決定。在不動產方面，目前都為滿租狀態，且今年尚未出現租約轉換的情形，租金收益應會恢復至往年水準。

黃志傑說，台產因為在過去幾年增加較多的債券部位投資，所以今年利息收入亦會較往年多；存款利息收益也受惠於央行升息；加上上市櫃公司獲利能力恢復，預期今年股利收益將優於去年。

黃志傑指出，台產今年第1季稅後純益達4億元，年增64.6%，累計稅後EPS為1.11元。商業險仍維持去年的成長力道，第1季簽單保費較去年同期成長26%，個人險則與去年同期持平，第1季整體簽單保費年成長12%，賠款率較去年同期的五成降為44%，都挹注獲利表現。展望今年，費率調整的態勢依然存在，再加上再保量能緊縮，預期簽單保費朝正向發展。

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