散裝航運族群集體走強 新興帶頭衝鋒漲逾5%

巴西鐵礦砂出口增加，帶動今年第1季海岬型現貨平均價格較去年上揚，值得注意的是，散裝航運族群11日集體走強，新興（2605）早盤帶頭衝鋒漲逾5%，帶動裕民（2606）、正德（2641）、中航（2612）、慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、台航（2617）等紛紛表現強勁。

在散裝航運產業現況方面，因巴西降雨較往年少，巴西鐵礦砂出口增加帶動今年第1季海岬型現貨平均價格2.43萬美元/日；巴拿馬運河乾旱也讓中小型船運價較去年同期上漲三成。由於中國鋼鐵需求疲軟，旺季不旺讓貿易商回補鐵礦砂需求熄火，雖然中國鐵礦砂和煤炭運送需求較去年分別衰退，所幸海岬型船新增運力1.3%相對較小，目前運價仍高於去年同期。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，傳統1、2月是散裝航運最大淡季但今年營運不淡，今年新船投入不多，第2季市況樂觀，特別是亞洲-北美線運價3月開始談判，預計5月換約，目前高運價將會讓貨主跟航商協商時程延長進入拉鋸戰，預估2024~2025年散裝產業供需好轉。

根據研調機構Clarksons統計，2023年散裝船交489艘，拆92艘，船隊13,567艘，運力增長3%。今年前兩月全球散裝船隊13,655艘，運力增長0.6%，新交船108艘，拆船18艘，目前在手訂單 8.8%，其中海岬型在手訂單5.8%最少，但中國今年鐵礦砂進口衰退1%，煤炭進口衰退7%，需求疲軟下；小型船則是供給新增運力較大，但小宗散貨需求相對較大型船佳。

整體而言，2024年散裝運送需求1.2%、散裝市場穩定，供給方面2024~2025年運力增長2.8%和 2.6%。

另外，Clarksons預估，2024-2026年散裝航運力供給年增速低於2%，行業供給秩序健康；加上船舶效能指數（EEXI）、營運碳強度指標（CII）、歐盟碳排放交易系統（ETS）等環保法規上路，迫使航商放慢船速，環保新規今年上路後，老舊散裝船競爭力低，其中慧洋-KY、裕民將是大贏家。