快訊

蔣經國與陳誠曾搶奪接班人大位？ 從蔣中正對2人評價可見端倪

爆遭綠議員陳建名「勾脖、緊抱、強吻」 歌手張涵雅喊：誤會

統神被苗博雅感化？做出「正能量二部曲」發文道歉 鐵粉驚訝：天下紅雨了

中信金（2891）股價3字頭會不會太委屈！ 不敗教主：金融股是尋寶的好地方

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

14家金控第一季獲利大成長，在電子股太貴的情況下，金融股有哪些值得注意呢？

中信金（2891）獲利最驚人，第一季賺了1.07元，全年可以破4元嗎？股價3字頭會不會太委屈？

元大金（2885）成長了60%，這也是我主要的持股。

目前我持有張數最多的，就是開發金，第一季EPS為0.49元，年成長高達135%。開發金去年0配息，讓一大堆小股東失望。今年趕快加倍奉還，給一個迷人的股利政策，股價還怕不會動嗎？

高股息ETF氾濫成災，新上市的都在「破發」中苦苦掙扎，台積電太貴買不下手怎麼辦？

金融股會是尋寶的好地方喔！高利率的環境下，對銀行業務有利。下半年即將降息？又對壽險跟租賃業有幫助。

同樣是金融股，因為主要業務不同，還是會有不同的操作時機喔！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2885元大金 2891中信金 EPS ETF 台積電 金融股 高股息

延伸閱讀

00940之亂還有人敢買ETF？網笑外行：006208規模每周增

00941不配息又如何…大幅溢價就「先跑再說」！ 專家：100張賣出已賺到價差

00929賣出結果井噴…轉買00940碰破發！ 韭菜命的兩個原因：沒有耐心

23塊的00878即將出現？ 存股哥：別被價格限制…繼續漲買的都會是便宜價

相關新聞

中信金（2891）股價3字頭會不會太委屈！ 不敗教主：金融股是尋寶的好地方

中信金（2891）獲利最驚人，第一季賺了1.07元，全年可以破4元嗎？股價3字頭會不會太委屈？

航空三雄第一季業績高飛

第1季是航空業傳統旺季，華航（2610）、長榮航及星宇航空營收都繳出亮麗成績單，長榮航首季營收創歷年同期新高紀錄。

華城上月業績年增48% 士電年減1%

重電雙雄華城（1519）、士電昨（10）日公布3月業績，華城為15.57億元，改寫同期新高，年增48.44%；首季營收3...

寶成上月業績年減1% 本業營運回溫

全球製鞋龍頭寶成（9904）公布3月合併營收210.51億元，月增10.1%、年減1.3%；累計第1季合併營收632.8...

富邦媒上月業績月增10% 網家-5%

富邦媒（8454）、網路家庭昨（10）日公布3月營運表現，富邦媒3月營收創歷年同期新高，第1季營收年增7%。網家單月及單...

國建上月業績跳增2.5倍

國建（2501）昨（10）日公告，3月營收32.3億元，年增256.4%；累計今年第1季營收70.4億元，年增逾145%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。