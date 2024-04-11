中信金（2891）股價3字頭會不會太委屈！ 不敗教主：金融股是尋寶的好地方

14家金控第一季獲利大成長，在電子股太貴的情況下，金融股有哪些值得注意呢？

中信金（2891）獲利最驚人，第一季賺了1.07元，全年可以破4元嗎？股價3字頭會不會太委屈？

元大金（2885）成長了60%，這也是我主要的持股。

目前我持有張數最多的，就是開發金，第一季EPS為0.49元，年成長高達135%。開發金去年0配息，讓一大堆小股東失望。今年趕快加倍奉還，給一個迷人的股利政策，股價還怕不會動嗎？

高股息ETF氾濫成災，新上市的都在「破發」中苦苦掙扎，台積電太貴買不下手怎麼辦？

金融股會是尋寶的好地方喔！高利率的環境下，對銀行業務有利。下半年即將降息？又對壽險跟租賃業有幫助。

同樣是金融股，因為主要業務不同，還是會有不同的操作時機喔！

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