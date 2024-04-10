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精誠擬配息5.2元 今年拚持續提升服務收入

中央社／ 台北10日電

資訊服務商精誠資訊2023年營收達新台幣351億元、年增6.2%，連續8年創歷史新高，每股盈餘6.02元，董事會今天通過盈餘分派案，決議配發每股現金股利5.2元；以今天收盤價124元計算，現金殖利率約4.2%。

精誠發布新聞稿說明，2023年營收與獲利穩定成長，主要因為逐步推動營運模式轉型，以增加訂閱服務比重、提升服務收入，達成優化營業利益率；同時也設定發展自有IP（智慧財產權）服務，以強化毛利率成長的目標。

精誠表示，2024年將持續專注於「雲端、數據、資安、軟體開發、維護維運」5大服務，進一步優化與提升服務收入。精誠另將掌握生成式AI（人工智慧）商機，並滿足產業對於雲端加值及資安合規的需求，也尋求國際市場的合作機會。

精誠今年第1季合併營收約101.87億元，年增23.8%，營收貢獻主要來自關鍵大客戶的軟硬體專案驗收、重大維運維護合約與雲服務的訂閱建置，以及備份上雲服務。

營收 精誠

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