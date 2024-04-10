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保瑞：4月併入美國藥廠 為今年超額成長關鍵

中央社／ 台北10日電

生技股王保瑞指出，今年超額成長關鍵基石是4月併入美國藥廠Upsher-Smith收購案；另外，今年全球CDMO將有15個商業量產品上市，至少新增10個以上CDMO客戶，而竹南新增包裝產線預計今年起貢獻產能。

保瑞今天在證交所舉辦業績說明會，保瑞表示，今年3月及首季營收較去年同期年減逾4成，主要是去年4月不再代理低毛利癌症用藥的影響；保瑞財務長王錦菊會後向中央社記者表示，今年4月將併入美國藥廠Upsher-Smith營收，加上安成藥業的胃食道逆流產品因有新進競爭者，價格有所調整，今年4月起營收有望出現正成長。

今年CDMO（藥品代工）業務拓展方面，保瑞副總經理陳世民指出，Upsher-Smith收購業務範圍，有全美近10年來新建面積超過60萬平方英尺藥廠，目前是全美最大口服固體製劑廠，有兩個廠房在美國普利茅斯（Plymouth）和美國楓葉林（Maple Grove），都經美國FDA查核通過，並已有量產產品上市銷售。

其中，Maple Grove為新擴建完成的廠區，總投資金額約1.3億美元，具備自有物流管理中心，廠區為保瑞竹南廠的4倍大。

陳世民說，保瑞也將強化全球產能布局，目前亞洲有6個廠、北美2個廠房，希望未來能成為全球前10大CDMO廠。

在全球銷售業務面，他表示，將以互補的產品組合、市場區隔的銷售通路以衝營運。

保瑞 美國

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